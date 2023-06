ufficiale Novara, risoluzione consensuale con mister Marchionni

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:34 Serie C

La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Marco Marchionni per la risoluzione consensuale del contratto.

Mister Marchionni termina il proprio rapporto con il Club, dopo aver ottenuto la promozione in Serie C nella scorsa stagione ed aver portato la squadra alla fase playoff nella stagione che si sta per concludere.

A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.