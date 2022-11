ufficiale Olbia, tesserato il laterale sinistro Mordini. Contratto fino a fine anno

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Davide Mordini. Il laterale sinistro si è legato al Club con un accordo valido fino al 30 giugno 2023 e indosserà la maglia numero 23.

Nato a Recanati il 3 agosto 1996, Mordini è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, club con il quale ha esordito in Serie B nella stagione 2017/2018 collezionando complessivamente 3 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia prima di accasarsi, nel mercato invernale, in Serie C al Mestre (6 presenze).

L’esordio con i “grandi” era invece avvenuto nella stagione 2015/2016 in Serie C con la maglia del Santarcangelo (8 presenze). Nella stagione successiva, in forza alla Recanatese in Serie D, aveva messo insieme 27 presenze e 3 reti.

Nel 2018 Mordini si è trasferito alla Feralpisalò dove, in un biennio, ha disputato e realizzato, tra campionato di Serie C e Coppe, 52 partite e 2 reti. Nella stagione 2020/2021 è passato quindi alla Fermana e in un anno e mezzo ha totalizzato 50 presenze prima di trasferirsi, nel gennaio 2022, al Teramo dove ha raccolto 16 presenze.

Complessivamente, Mordini ha disputato in carriera 167 presenze e realizzato 5 reti.

La Società formula a Davide il migliore augurio per l’inizio della sua avventura in maglia bianca.