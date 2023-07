ufficiale Pescara, il giovane Francesco Colazzilli passa in prestito alla Luparense

La Luparense FC annuncia il suo quindicesimo colpo di mercato, tenendo fede a quanto preannunciato dalla dirigenza ad inizio stagione. La linea verde dei lupi continua con l’innesto di Francesco Colazzilli, terzino classe 2004, la scorsa annata in forza al Pescara Primavera per metà stagione e poi al Notaresco Calcio, formazione che ha militato nel girone F di Serie D.

Francesco è cresciuto nel settore giovanile del Pescara giocando con i delfini in tutte le categorie fino all’Under 17 e la Primavera, con la quale si è messo in mostra sia nel campionato di Primavera 1 condito da 23 presenze, sia per metà anno in Primavera 2. La scorsa stagione si è trasferito in prestito al Notaresco assaggiando la Serie D e mettendosi alla prova per la prima volta con una prima squadra.

La posizione naturale in campo è quella di terzino sinistro, ruolo consolidato da Francesco in questi anni.