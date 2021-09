ufficiale Pistoiese, finisce l'avventura di Renzi. L'attaccante ha risolto il contratto

vedi letture

Dopo poco più di una stagione, con appena 12 presenze, è terminata l'avventura di Francesco Renzi alla Pistoiese. Questa la nota del club toscano che annuncia la separazione con il giovane attaccante:

"La Us Pistoiese 1921 comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Francesco Renzi, classe 2001, avvenuta in queste ore. Il giocatore lascia la Pistoiese dopo una stagione in Serie C nel 2020/21 in cui ha fatto registrare 12 presenze al suo debutto nei professionisti e riconfermato nell’attuale. A Francesco, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa sua esperienza in arancione, giunga un grosso ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera".