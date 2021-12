ufficiale Al Poggibonsi arriva Francesco Renzi, figlio dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Da Pistoia a Prato, da Prato a Poggibonsi: cambia casacca Francesco Renzi, figlio di Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e attuale leader del partito liberale e centrista Italia Viva.

Questa la nota del club toscano, che milita nel Girone E di Serie D:

"U.S. Poggibonsi S.R.L. comunica di aver raggiunto l'intesa con la società A.C. Prato SSDARL per il trasferimento a titolo definitivo in giallorosso del calciatore Francesco Renzi.

Il centravanti classe 2001 ha mosso i primi passi nel Pontassieve e ha proseguito il suo percorso giovanile nella Settignanese e nell’Affrico.

Nel biennio 2018-2020 Renzi ha vestito i colori dell’Udinese, militando nella formazione Primavera.

Nella passata stagione l'attaccante fiorentino ha collezionato 12 gettoni in Serie C in maglia Pistoiese.

Dopo aver iniziato l'annata 2021-2022 ancora in orange, ma senza mai scendere in campo, Renzi ha disputato un ottimo scorcio di stagione nel Prato, segnando 3 goal in 17 presenze tra Campionato e Coppa Italia.

Il nuovo under del Leone è un centravanti moderno, abile di testa e prezioso per la manovra di squadra".