ufficiale Renate, scelto il nuovo allenatore: tocca all'ex Potenza Colombo

Come emerso dopo la risoluzione del suo contratto con il Potenza per Alberto Colombo c'è una nuova avventura in panchina sempre in Serie C. Il tecnico classe '74 infatti è stato scelto dal Renate come erede di Pavanel. Colombo ha firmato un accordo fino al 2025 con le Pantere nerazzurre come si legge sui canali social del club lombrardo: