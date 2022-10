ufficiale Sannino lascia la Nocerina. Vola in Svizzera: è il nuovo tecnico dell'FC Paradiso

vedi letture

Dopo lunghe esperienze all'estero, Giuseppe Sannino aveva scelto di tornare in Italia, ripartendo dalla Serie D: era infatti stato nominato tecnico della Nocerina. Ma lo scorso 2 ottobre, adducendo motivi personali, non parte con la squadra per la trasferta di Casarano: risolve quindi il contratto, e sposa il progetto degli svizzeri del FC Paradiso.

Il fatto, come riporta seried24.com, è stato commentato quest'oggi in conferenza stampa dall’amministratore Nunzio Grasso: “Siamo delusi, non ci aspettavamo di separarci dal mister. È stata una scelta condivisa da entrambi. Domenica abbiamo una partita molto importante e la squadra ha bisogno di tranquillità. I nostri errori non devono influire sulla squadra. Naturalmente non siamo contenti del malumore che si è creato, non erano questi i nostri obiettivi. Sono state fatte promesse che non siamo stati in grado di mantenere.”