ufficiale Triestina, Massimo Pavanel nuovo allenatore. Contratto fino al giugno 2024

vedi letture

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che Massimo Pavanel sarà il nuovo allenatore della prima squadra, firmando un contratto biennale con scadenza nel 2024. Nato a Portogruaro il 16 dicembre 1967, mister Pavanel inizia la sua carriera da allenatore nel 2004 con la Sanvitese. Dopo le esperienze con il San Marco, Monfalcone e Pordenone nel 2010 il tecnico veneto approda alla Triestina ricoprendo prima il ruolo nel settore giovanile come tecnico dell’Under 19, successivamente di allenatore ‘ad interim’ e viceallenatore, nel 2011, con Giuseppe Galderisi e Gian Cesare Discepoli alla guida tecnica.

Dopo le parentesi nelle giovanili dell’Hellas Verona e con L’Arezzo in Lega Pro, nel 2018 mister Pavanel torna a Trieste portando la Triestina vicinissima a quella che sarebbe stata una storica promozione in Serie B, perdendo la finale play-off contro il Pisa. Tra le ultime esperienze dell’allenatore veneto ci sono la guida della Feralpisalò nel 2020 e il Padova nel 2021.