ufficiale Viterbese, Giacomo Filippi nuovo tecnico. Contratto di un anno per lui

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:34 Serie C

E’ arrivata nel pomeriggio odierno l’ufficializzazione del neo tecnico della Viterbese Calcio Si tratta del siciliano Giacomo Filippi, che ha accettato le lusinghe del sodalizio gialloblù. La dirigenza, con il presidente Romano, il DG Pistolesi ed il direttore sportivo Fernandez, ha, nella sede di via Della Palazzina, ratificato l’accordo con il tecnico ex Palermo, Virtus Entella, Brescia e Novara. Contratto di un anno per il neo mister della Viterbese, Giacomo Filippi.