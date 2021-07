ufficiale Zenuni firma con il Potenza. Il selfie dell'ex Francavilla con il presidente Caiata

Federico Zenuni è un nuovo giocatore del Potenza. Per il centrocampista inizia una nuova avventura in Serie C dopo la naturale conclusione del contratto con la Virtus Francavilla. L'annuncio dei lucani è stato accompagnato da un selfie dell'ex biancazzurro in compagnia del presidente Salvatore Caiata.