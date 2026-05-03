Vicenza, Stuckler: "Mi sento pronto per la B. Futuro? Penso a finire bene la stagione qui"

L'attaccante del Vicenza David Stuckler ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Arezzo: "Siamo una squadra che non si stanca mai di vincere e che parte sempre con il piede giusto. Abbiamo fatto bene: quando giochi sempre per vincere, è fondamentale riuscirci, dando il 100%. Questa squadra ha grande qualità… qualcuno ha parlato addirittura di Nazionale iraniana, ma io non l’ho detto.

Ora penso a finire bene la stagione qui, poi se arriverà qualcosa lo valuteremo. Per il momento voglio concentrarmi su questo. Se sono pronto per la B? Penso di sì".