Ufficiale Vis Pesaro, tesserato fino a giugno l'attaccante Manuel Pisano

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione 2025/2026 con il calciatore Manuel Pisano.

Attaccante duttile e dinamico, Pisano spazia nei vari ruoli del reparto offensivo grazie a rapidità, intensità e visione di gioco. Si distingue per la sua capacità di attaccare la profondità ed ha una forte predisposizione per il lavoro di squadra, anche in fase di non possesso.

Manuel, classe 2006, matura esperienze significative nei settori giovanili di Juventus e Bayern Monaco prima di approdare al Como, dove disputa il campionato di Primavera 2 fortificandosi in un percorso di crescita costante. La società lo accoglie e gli augura un buon lavoro per questo nuovo capitolo in biancorosso, per il quale ha scelto di indossare la maglia numero 18.