Como, si chiude l'avventura sulla riva del lago di Pisano: è risoluzione consensuale
Non è andato granché bene il ritorno in Italia di Manuel Pisano, che oggi ha rinunciato al proprio contratto con il Como: lo fa sapere Sky Sport, annunciando la separazione tra l'ex Bayern e i lacustri. L'anno scorso per lui 21 presenze e 8 gol in Primavera 2.
Il giocatore, italiano e nato a Torino, è cresciuto prima nel settore giovanile della Juventus ed è poi volato a Monaco alla chiamata degli allora campioni di Germania, risalente al 2022. Il Bayern lo ha valorizzato e crede ancora nelle sue potenzialità: ecco perché ha insistito per avere, e ottenuto, l'elevata percentuale di rivendita e, eventualmente, anche un diritto di pareggiare le offerte future per lui.
