Vis Pesaro, fatta per l'ex Juventus e Bayern Manuel Pisano: accordo fino a giugno
Dalla Juventus alla Vis Pesaro passando per Bayern Monaco e Como. È questo il particolare percorso professionale che ha visto come protagonista Manuel Pisano, attaccante italo-argentino classe 2006.
Come riporta Il Resto del Carlino il club marchigiano ha chiuso per il ragazzo della Primavera lariana con un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo
Pisano (19) nella passata stagione ha messo a referto 8 gol in 21 apparizioni con la maglia del Como Primavera.
