Viterbese, non solo Volpe dal Frosinone. Si lavora anche per Baroni ed Errico

vedi letture

Non c'è solo l'attaccante Michele Volpe fra i giocatori che la Viterbese ha messo nel mirino in casa Frosinone. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il club laziale avrebbe avviato i contatti con i ciociari anche per altri due calciatori: Andrea Errico, centrocampista classe '99 che ha giocato con l'Avellino in questa stagione, e Riccardo Baroni, difensore centrale classe '98. Un triplo affare che si dovrebbe chiudere entro la prossima settimana.