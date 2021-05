tmw Viterbese, piace Volpe del Frosinone. Sull'attaccante c'è anche l'interesse del Gubbio

Prime sirene di mercato per Michele Volpe, attaccante classe 1997 di proprietà del Frosinone, ma nella stagione appena conclusa in prestito al Catania. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore campano sarebbe finito nel mirino di Viterbese e Gubbio in Serie C.