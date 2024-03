Ufficiale Albenga, Gagliolo nuovo responsabile tecnico del settore giovanile bianconero

In previsione di un nuovo asset organizzativo per la prossima stagione, come si legge nella nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, l'Albenga comunica "di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile al Sig. Alessandro Gagliolo e quello di responsabile organizzativo-logistico al sig. Giorgio Martegani. Il presidente Cosenza ringrazia mister Massimiliano Marzano per l'eccellente lavoro svolto e augura buon lavoro ai nuovi incaricati".

Ricordiamo intanto che il citato Marzano, che ricopriva il ruolo di responsabile del settore giovanile, è anche allenatore in seconda della prima squadra dal 5 gennaio, dopo che Antonio Aiello è stato nominato nuovo allenatore.