Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Il pareggio contro l’Union Brescia nell’ultimo turno non è servito a molto a una Triestina che procede spedita verso la retrocessione in Serie D visti i 14 punti di distacco dalla Pro Patria, e dunque dai play off, diciannovesima quando mancano ormai solo sette gare alla fine. La retrocessione matematica infatti potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana.
Per questo, come riferito da Trivenetogoal.it, il club starebbe iniziando a pensare al futuro e alla ripartenza dai dilettanti con una vera e propria tabula rasa in programma: non verranno infatti confermati né il direttore sportivo Michele Franco né il tecnico Geppino Marino. Ma in dirigenza potrebbe esserci il ritorno di una vecchia conoscenza.
Si tratta di Giuseppe D’Aniello, ex segretario generale sotto la gestione di Mauro Milanese, con cui sarebbero stati avviati i primi contatti per un ruolo operativo importante dalla prossima stagione. Le parti stanno dialogando per verificare se esiste la possibilità di un’intesa.
