Triestina, passi in avanti per il ritorno di D'Aniello: c'è un accordo di massima. Ma solo verbale

Già da un paio di mesi, prima ancora dell'amara retrocessione dovuta ai 24 punti di penalità, in casa Triestina si pensa al futuro, con una rivoluzione che sembra ormai certa, non solo per la rosa ma anche per l'organigramma: al netto del lavoro fatto da chi sul campo ci è stato, la proprietà alabardata vuole rivedere tutto, e uno dei nomi principali su cui insiste - come allora aveva rilanciato il quotidiano Il Piccolo - è quello di Giuseppe D’Aniello, ex segretario generale che a Trieste era già stato nel 2016, per affrontare - anche allora, nell'eventualità - la stagione di Serie D.

E oggi, in questa direzione, sembrano essere stati fatti passi in avanti. Come infatti si legge sul portale trivenetogoal.it, le parti si sono incontrate in questi giorni, e hanno trovato un accordo di massima, ovviamente solo verbale, che potrà essere ratificato e messo nero su bianco solo dopo la risoluzione del contratto del dirigente con la Ternana. Stavola, D'Aniello andrebbe a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, ma ovviamente di certo non ci potrà essere niente fino a quando non sarà espletato quell'importante passaggio dell'addio totale alle Fere.

Non resta quindi che attendere eventuali sviluppi della vicenda, anche se probabilmente il buon esito del tutto arriverà.