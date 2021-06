Il punto sul campionato di Serie D: il Gozzano "vede" la C, Fiorenzuola fermato sul pari

fonte Lorenzo Carini per tuttoc.com

Nella giornata di mercoledì 2 giugno si sono disputati diversi recuperi del campionato di Serie D. A Trento e Monterosi, le prime due squadre promosse in Serie C, potrebbero ben presto aggiungersi Gozzano (Girone A), Seregno (Girone B) e Campobasso (Girone F): di seguito, come di consueto, il dettaglio con tutti i risultati maturati nei nove gironi di quarta serie.

GIRONE A

Il Gozzano vince il recupero contro il Bra (3-1) e allunga il margine sulla seconda in classifica: sono ora ben sette i punti di vantaggio sul PDHAE a quattro giornate dalla conclusione del campionato, il ritorno in Serie C è ormai dietro l'angolo.

Classifica: Gozzano 71, PDHAE 64, Bra 62, Castellanzese 62, Folgore Caratese 56

GIRONE B

Situazione invariata nella parte alta della classifica del Girone B: Seregno saldamente al comando a quota 67, a +6 dal Fanfulla. Nell'unico recupero disputato, la Tritium batte il Ciserano-Bergamo ed esce dalla zona retrocessione.

Classifica: Seregno 67, Fanfulla 61, Casatese 53, Crema 52, NibbionOggiono 52

GIRONE C

Nessun recupero disputato nel raggruppamento già vinto dal Trento.

Classifica: TRENTO 75 (promosso in Serie C), Manzanese 63, Arzignano 63, Union Clodiense 61, Caldiero Terme 55

GIRONE D

Pareggio pirotecnico a Correggio tra Correggese e Fiorenzuola: avanti 2-4 fino ad un quarto d'ora dalla fine, gli ospiti si fanno rimontare fino al 4-4 conclusivo. Una "X" amara, dunque, per i rossoneri di Tabbiani che falliscono così il sorpasso sull'Aglianese e rimangono in seconda posizione a -1 dalla vetta.

Classifica: Aglianese 64, Fiorenzuola 63, Lentigione 61, Prato 47, Rimini 45

GIRONE E

Finisce in parità la sfida tra Trastevere e Siena (2-2), il Montevarchi ringrazia perché resta al primo posto con ben quattro punti di margine sui capitolini a quattro giornate dalla fine del campionato.

Classifica: Montevarchi 59, Trastevere 55, Trestina 49, San Donato 47, Follonica Gavorrano 47

GIRONE F

Nessun recupero disputato: il Campobasso "vede" la Serie C visto l'ampio vantaggio sul San Nicolò Notaresco.

Classifica: Campobasso 67, San Nicolò Notaresco 59, Cynthialbalonga 49, Matese 48, Pineto* 46

Nel girone già vinto dal Monterosi, il Latina fa la voce grossa nel recupero contro il Muravera (3-0) e mette un'ipoteca sul secondo posto. E' terminata in parità l'altra sfida tra Vis Artena e Arzachena (2-2).

Classifica: MONTEROSI 74 (promosso in Serie C), Latina 59, Vis Artena 52, Savoia 50, Nocerina 49

GIRONE H

Nessun recupero disputato nel raggruppamento che vede Taranto e Picerno in lotta per la promozione in Serie C.

Classifica: Taranto 63, Picerno 62, Fidelis Andria 57, Lavello 54, Bitonto 51

GIRONE I

Il San Luca perde in casa del Biancavilla (3-2) e fallisce il sorpasso sull'Acireale. Sempre in testa l'ACR Messina con quattro punti di vantaggio sull'FC Messina.

Classifica: ACR Messina 67, FC Messina 63, Gelbison 57, Acireale 53, San Luca 52