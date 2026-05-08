Il Vado prossimo al campionato di C. Ma senza Sesia in panchina: annunciato l'addio
Una promozione centrata lo scorso 26 aprile, e un campionato di Serie C ormai alle porte: ma il Vado non ripartirà da Marco Sesia. Il club ligure, vincitore del Girone A di Serie D e appunto fresco di promozione tra i pro, ha annunciato l'addio con l'allenatore.
Questa la nota:
"La Società Vado F.C. 1913 e l’allenatore Marco Sesia, di comune accordo, informano di avere deciso di separare le proprie strade.
Tutta la società, a partire dal presidente Franco Tarabotto è profondamente grata a mister Marco Sesia, per avere brillantemente guidato la squadra alla storica promozione in Serie C dopo 78 anni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.
Marco Sesia sarà comunque ancora in panchina nelle prossime gare della poule scudetto di Serie D".
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