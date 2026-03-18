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Milan Futuro, Hodzic torna in Svezia. Segnò una rete nella prima vittoria in Serie C
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Il Milan ha annunciato nella giornata di oggi l’addio del centrocampista Demirel Hodzic, classe 2005, che militava nel Milan Futuro. Il giocatore lascia il club rossonero dopo aver collezionato 34 presenze, con due reti, con la maglia della seconda squadra. Uno di questi gol contribuì alla prima vittoria in Serie C nella passata stagione contro la SPAL. Questo il comunicato della società meneghina:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Örgryte Idrottsällskap.
Il Club augura a Demirel le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".
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