Ufficiale Montevarchi, la sconfitta col Figline costa cara a Calori: il mister è stato esonerato

La sconfitta interna contro il Figline nella giornata di ieri, che porta a quattro il filotto di gare senza vittoria e ha fatto scivolare la squadra in zona retrocessione nel Girone E di Serie D, costa cara al tecnico Simone Calori che è stato esonerato dal Montevarchi nella giornata di oggi. Di seguito la nota del club del Valdarno in cui non viene però ancora annunciato il sostituto:

"L’Aquila Montevarchi comunica che, di comune accordo, si interrompe il rapporto con il tecnico della prima squadra Simone Calori.

Nel ringraziarlo per la correttezza, la professionalità , l’impegno profuso dimostrati ogni giorno nelle sua permanenza a Montevarchi, auguriamo a Simone le migliori fortune per il proseguo della carriera".