ufficiale Terranuova Traiana, interrotto di comune accordo il rapporto con mister Calori

vedi letture

Un amaro epilogo quello che ha visto il Terranuova Traiana terminare il campionato di Serie D: ai playout, la formazione toscana è retrocessa, non riuscendo a spuntarla con il Grosseto.

E la ripartenza dall'Eccellenza non sarà con mister Simone Calori in panchina: le parti hanno infatti deciso di comune accordo di interrompere il percorso.

Ecco la nota:

"ASD Terranuova Traiana, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di comune accordo di interrompere il rapporto con mister Calori a cui va un profondo ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto, con professionalità impeccabile ed ancor più per i valori che ha saputo trasmettere.

Un immenso grazie Simone che con la tua umiltà e determinazione ti sei subito fatto conoscere e apprezzare, riaccendendo in tutto l’ambiente e nei ragazzi il fuoco della speranza. Grazie per la dedizione, la correttezza e la competenza dimostrate in questi due anni. Dalla fantastica cavalcata della passata stagione in Eccellenza che ci ha portato per la prima volta nella nostra storia nel Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, al primo storico campionato di Quarta Serie chiuso con la sedicesima posizione della stagione regolare, al termine di una incredibile rincorsa nel girone di ritorno.

Sovvertendo ogni pronostico che ci vedeva spacciati, con il budget più inferiore di tutte le 166 squadre che hanno preso parte all'attuale Serie D, in un girone che assomigliava quasi ad una Serie C2, allenandosi alle 18, caso più unico che raro, con buona parte della rosa composta da giocatori lavoratori e studenti, Calori ha portato Sacconi e compagni a giocarsi la permanenza in categoria attraverso i play-out. Il resto con la retrocessione arrivata dopo lo 0-0 maturato domenica scorsa al termine dei tempi supplementari è storia recente, compreso quanto accaduto a metà del primo extra time, quando un evidente fallo di mano di un difensore avversario sulla linea non ravvisato dal direttore di gara, avrebbe far potuto cambiare il corso alla storia.

Calori, a cui va l'augurio di poter presto arrivare sulla panchina di club professionistici, rimarrà per sempre nella storia di ASD Terranuova Traiana

La Società ringrazia il tecnico per la sua umanità e la sua cultura del lavoro e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano, oltre una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo.

Il campo non ci ha premiato, ma grazie mille mister per la professionalità dimostrata in ogni situazione. Di persone sagge, perbene e preparate come te, il mondo del calcio ne ha veramente bisogno".