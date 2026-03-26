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Prato, Politano replica alla moglie: "Chi commette errori e guida un progetto deve riconoscerli"

Prato, Politano replica alla moglie: "Chi commette errori e guida un progetto deve riconoscerli"TUTTO mercato WEB
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:52Serie D
Gaetano Mocciaro

Continua il botta e risposta in casa Prato tra l'attuale presidente Antonio Politano e la moglie, nonché presidente uscente, Asmaa Gacem. In questi minuti è arrivato il comunicato della controllante di AC Prato, ossia Finres S.p.A. a seguito delle dichiarazioni della Gacem:

“Finres S.p.A. prende atto con estremo stupore delle dichiarazioni rese dall’ex amministratrice e, senza indulgere in polemiche sterili, ribadisce la piena correttezza del proprio operato, sempre orientato alla tutela di A.C. Prato”.

"A conferma di ciò si richiama la comunicazione ricevuta nella giornata di ieri dal Comune di Prato, a firma del dirigente competente, nella quale si evidenzia come, "avuto particolare riguardo alle recenti dichiarazioni rese a mezzo stampa circa il richiesto ampliamento della capienza" venga richiesto di chiarire la permanenza dell’interesse all’ampliamento e, in caso affermativo, di dare seguito alle integrazioni richieste dalla CCVLPS, così da consentire i necessari approfondimenti istruttori. Le dichiarazioni cui la nota fa riferimento – rilasciate in data 20 marzo – sono state correttamente interpretate dall’Autorità comunale come segnali di una possibile interruzione del dialogo istituzionale. Un’interpretazione che, tuttavia, non riflette in alcun modo la posizione di Finres, il cui obiettivo è, al contrario, quello di mantenere e rafforzare un confronto costruttivo con le istituzioni.

E ancora: Le ragioni della revoca dell’incarico risultano, peraltro, puntualmente esplicitate nel verbale dell’assemblea dei soci, e non lasciano spazio a ricostruzioni alternative o strumentali. Quanto alle dichiarazioni rese dall’ex amministratrice circa l’impegno profuso, si osserva come tale attività costituisca il livello minimo di diligenza richiesto a chi ricopre incarichi gestionali. Al contempo, è opportuno ricordare che Finres ha sostenuto e continuerà a sostenere rilevanti investimenti economici, oggi ulteriormente rafforzati dalla nuova governance”.

L'avvocato Antonio Politano ha poi dichiarato: "Ho ritenuto doveroso anteporre l’interesse della collettività a qualsiasi valutazione personale. Dispiace dover prendere atto di certe affermazioni. Quando si commettono errori, è responsabilità di chi guida un progetto riconoscerli. Io l’ho fatto pubblicamente, assumendomi anche responsabilità non mie. Non è accettabile che venga messa in discussione la reputazione di un Gruppo industriale e il futuro di oltre duemila famiglie”.

Nelle scorse ore, Asmaa Gacem ha smentito le dichiarazioni del marito che ha motivato nella giornata di ieri le ragioni che hanno portato all'avvicendamento della presidenza in seno al Prato, definendo illegittimo il suo allontanamento e promettendo di adire legalmente.

Riavvolgendo il nastro, nella giornata di martedì 24 marzo, Finres SpA comunicava la decisione di rimuovere Asmaa Gacem dal ruolo di presidente e contestualmente nominando il marito, Antonio Politano, a raccogliere il testimone. Scelta motivata 24 ore più tardi da fattori legati all'ampliamento dello stadio Lungobisenzio. Oggi l'attacco della Gacem che smentisce quanto dichiarato dal marito. Ed eccoci alla controrisposta di Finres SpA. Attendiamo un nuovo capitolo di questa saga.

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