Prato, Asmaa Gacem non è più il presidente. Il testimone passa al marito Antonio Politano
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Cambio di presidenza al Prato, con Asmaa Gacem che passa il testimone al marito Antonio Politano. Riportiamo di seguito il comunicato di Finres SpA, società proprietaria del club laniero.
“Finres S.p.A., società a partecipazione finanziaria con sede a Firenze e proprietaria dell’AC Prato, comunica di aver deliberato in data odierna un avvicendamento alla Presidenza della società, con la conclusione dell’incarico affidato ad Asmaa Gacem. Contestualmente, si rende noto che l’incarico di Presidente dell’AC Prato è stato conferito ad Antonio Politano, attuale Amministratore unico di Finres 5 p.A. e Amministratore Delegato di CMC Ravenna S.p.A.”.
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