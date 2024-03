Ufficiale Prende forma il Legnano di Benedetto: Soviero nuovo coordinatore tecnico sportivo

Prende forma il nuovo Legnano di Enea Benedetto, ex patron dell’Alessandria. Il club ha infatti annunciato l’arrivo come coordinatore tecnico-sportivo di Salvatore Soviero, ex portiere di Genoa e Salernitana fra le altre, che avrà il compito di fare da raccordo fra prima squadra e società.

“L’A.C. Legnano Calcio 1913 è lieto di annunciare l’ingresso nell’organigramma societario di Salvatore Soviero. - si legge nel comunicato - Ex portiere classe 1973 con una lunga carriera nei professionisti a difesa dei pali tra le altre di Perugia, Cosenza, Genoa, Salernitana, Venezia e Reggina e con trascorsi da allenatore, Soviero nel club lilla ricoprirà il ruolo di dirigente coordinatore tecnico sportivo e la sua funzione sarà di raccordo tra la squadra e la società.

Di seguito anche le parole del numero uno Benedetto: “A nome dell’A.C. Legnanosiamo molto fieri di accogliere nel nostro organico un uomo dalle grandi competenze sportive e dal fortissimo carattere come Salvatore Soviero. E’ sicuramente uno dei più importanti dirigenti che sia passato negli ultimi anni a Legnano. Siamo convinti che il suo contributo possa aiutare i lilla a raggiungere l’obiettivo auspicato della salvezza”.

“Il Legnano è una società storica. È un impegno importante che abbiamo preso io e tutti gli altri dirigenti. - gli fa eco lo stesso Soviero – Crediamo fortemente nel raggiungimento del traguardo che ci siamo prefissi”.