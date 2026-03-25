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Serie, i risultati dei 4 recuperi: l'Ostiamare non conclude il colpaccio, la Pistoiese pareggia

Serie, i risultati dei 4 recuperi: l'Ostiamare non conclude il colpaccio, la Pistoiese pareggiaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:56Serie D
Claudia Marrone

Come avevamo anticipato, si sono giocati oggi quattro recuperi della 27ª giornata del campionato di Serie D, che hanno riguardato importanti posizioni di classifica, soprattutto in vetta per almeno tre gironi.

Nel Girone D, i fari erano accesi sul big match tra Lentigione e Pistoiese, che di fatto non ha accontentato nessuno: un pareggio, 1-1, che non ha smosso troppo la classifica, che vede il Desenzano ancora in vetta anche se i due club sono riusciti a recuperare un punto sulla capolista (entrambi a -3 dal primo posto). Sorride invece, nel Girone F, l'Ancora, per il pareggio maturato tra Ostiamare e Teramo, che impedisce alla compagine laziale di scavalcare i marchigiani: in vantaggio al mondo dell'interruzione, punto dal quale il match è ripartito, l'Ostiamare ha trovato il raddoppio, ma si è poi fatto acciuffare dalla diretta rivale sul 2-2 finale.
Scendendo invece al Girone I, rallenta la corsa verso la vetta la Nuova Igea Virtus, che cade contro la Reggina: 2-0 in favore dei calabresi il finale di match.

Per quel che invece concerne il recupero del Girone E, sono pesanti i tre punti che conquista il Ghiviborgo battendo 2-0 il Vivi Altotevere Sansepolcro, che rimane ancora in fondo alla classifica.

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