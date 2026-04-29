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Serie D, il punto dopo la 33ª giornata. Vado e Ostiamare festeggiano la promozione in Serie C

Serie D, il punto dopo la 33ª giornata. Vado e Ostiamare festeggiano la promozione in Serie C
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 33 giornate e mancano solo 90' al termine della regular season:

GIRONE A
Giornata di festa, quella di domenica, in casa Vado, con la formazione ligure che ha centrato l'agognato salto di categoria, chiudendo con una giornata di anticipo la pratica "promozione in C" (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Poco da decidere, se non griglie playoff e playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Promozioni e retrocessioni già decise, ci saranno solo da definire griglie playoff e playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Niente di nuovo dai bassifondi, con Trevigliese e Tuttocuoio già retrocesse, ma lotta serrata, che si deciderà nel weekend per la promozione in Serie C: tutto nelle mani del Desenzano, in vetta con 74 punti, ma quelli del Lentigione sono solo due in meno... (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Psicodramma del weekend per Cannara e Vivi Altotevere Sansepolcro, retrocesse in Eccellenza, e con la matematica che condanna comunque Camaiore e Poggibonsi: non a un termine anticipato del campionato, ma a a posizioni di svantaggio in vista della griglia playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Con Castelfidardo e Sammaurese matematicamente retrocesse in Eccellenza si viva la lotta playout, con gli ultimi 90' decisivi. Intanto, però, grande festa per l'Ostiamare, che ha centrato la promozione in Serie C, con tanto di lacrime di emozione di Daniele De Rossi, la cui famiglia è proprietaria del club e che proprio domenica ha portato alla salvezza in Serie A il Genoa (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Nel girone dominato dalla Scafatese, prima squadra a centrare la promozione in Serie C, ecco che arriva anche la retrocessione in Eccellenza del Montespaccato Savoia (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Dopo la Real Acerrana, ecco che arriva anche la retrocessione del Pompei, da penultimo in classifica (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Successo importante quello che ha centrato la Reggina nel weekend trascorso, ma lo stesso potrebbe non bastare per centrare la promozione in Serie C, per la quale è lotta aperta tra Savoia e Nizza. E sarà da decidere anche la seconda squadra che retrocederà in Eccellenza, una tra ACR Messina e Sancataldese (CLICCA QUI per la classifica)

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