Si è chiusa la regular season di Serie D: ora playoff e playout. Il punto sull'intera stagione

Con la giornata di domenica 3 maggio, si è chiusa la regular season di Serie D, con la categoria che tornerà in campo a partire da domenica per il post season, fatto di playoff e playout.

Come da regolamento (QUI la versione integrale), i playoff prevedono semifinale e finale con le formazioni meglio classificate che hanno in entrambi confronti il vantaggio se la sfida finisse in parità anche negli eventuali supplementari. Per quel che riguarda gli spareggi per evitare la retrocessione, "nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del Campionato (QUI il regolamento completo).

Di seguito, il punto completo della situazione:

Girone A

Promossa: Vado

Playoff: Ligorna-Chisola e Biellese-Varese

Playout Cairese-Asti e Derthona-Gozzano

Retrocesse: Lavagnese e NovaRomentin

Girone B

Promossa: Folgore Caratese

Playoff: Casatese-Leon e Chievo Verona-Milan Futuro

Playout Castellanzese-Varesina e Breno-Pavia

Retrocesse: Nuova Sondrio e Vogherese

Girone C

Promossa: Treviso

Playoff: Legnago Salus-Este e Union Clodiense-Brian Lignano

Playout San Luigi-Maia Alta Obermais (la perdente sfiderà poi il Vigasio)

Retrocesse: Adriese e Portogruaro

Girone D

Promossa: Desenzano

Playoff: Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza

Playout Crema-Imolese e Sasso Marconi-Tropical Coriano

Retrocesse: Trevigliese e Tuttocuoio

Girone E

Promossa: Grosseto

Playoff: Tau Altopascio-Seravezza Pozzi e Prato-Siena

Playout Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore

Retrocesse: Cannara e Vivi Altotevere Sansepolcro

Girone F

Promossa: Ostiamare

Playoff: Ancona-San Nicolò Notaresco e Teramo-Atletico Ascoli

Playout Sora-San Marino e Chieti-Recanatese

Retrocesse: Castelfidardo e Sammaurese

Girone G

Promossa: Scafatese

Playoff: Trastevere-Cynthialbalonga e Monastir-Flaminia

Playout Ischia-Olbia e Anzio-Real Monterotondo

Retrocesse: Montespaccato e Cassino

Girone H

Promossa: Barletta

Playoff: Martina-Nardò e Città di Fasano-Paganese

Playout Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea

Retrocesse: Ferrandina e Real Acerrana