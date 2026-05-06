Si è chiusa la regular season di Serie D: ora playoff e playout. Il punto sull'intera stagione
Con la giornata di domenica 3 maggio, si è chiusa la regular season di Serie D, con la categoria che tornerà in campo a partire da domenica per il post season, fatto di playoff e playout.
Come da regolamento (QUI la versione integrale), i playoff prevedono semifinale e finale con le formazioni meglio classificate che hanno in entrambi confronti il vantaggio se la sfida finisse in parità anche negli eventuali supplementari. Per quel che riguarda gli spareggi per evitare la retrocessione, "nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del Campionato (QUI il regolamento completo).
Di seguito, il punto completo della situazione:
Girone A
Promossa: Vado
Playoff: Ligorna-Chisola e Biellese-Varese
Playout Cairese-Asti e Derthona-Gozzano
Retrocesse: Lavagnese e NovaRomentin
Girone B
Promossa: Folgore Caratese
Playoff: Casatese-Leon e Chievo Verona-Milan Futuro
Playout Castellanzese-Varesina e Breno-Pavia
Retrocesse: Nuova Sondrio e Vogherese
Girone C
Promossa: Treviso
Playoff: Legnago Salus-Este e Union Clodiense-Brian Lignano
Playout San Luigi-Maia Alta Obermais (la perdente sfiderà poi il Vigasio)
Retrocesse: Adriese e Portogruaro
Girone D
Promossa: Desenzano
Playoff: Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza
Playout Crema-Imolese e Sasso Marconi-Tropical Coriano
Retrocesse: Trevigliese e Tuttocuoio
Girone E
Promossa: Grosseto
Playoff: Tau Altopascio-Seravezza Pozzi e Prato-Siena
Playout Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore
Retrocesse: Cannara e Vivi Altotevere Sansepolcro
Girone F
Promossa: Ostiamare
Playoff: Ancona-San Nicolò Notaresco e Teramo-Atletico Ascoli
Playout Sora-San Marino e Chieti-Recanatese
Retrocesse: Castelfidardo e Sammaurese
Girone G
Promossa: Scafatese
Playoff: Trastevere-Cynthialbalonga e Monastir-Flaminia
Playout Ischia-Olbia e Anzio-Real Monterotondo
Retrocesse: Montespaccato e Cassino
Girone H
Promossa: Barletta
Playoff: Martina-Nardò e Città di Fasano-Paganese
Playout Sarnese-Pompei e Nola-Heraclea
Retrocesse: Ferrandina e Real Acerrana
Girone I
Promossa: Savoia
Playoff: Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Club Palermo
Playout Vibonese-Città Di Acireale e Ragusa-ACR Messina
Retrocesse: Sancataldese e Paternò
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