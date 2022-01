ufficiale Il Gladiator toglie Varela Djamanca dal mercato. La nota del club campano

Muhamed Varela Djamanca, esterno d'attacco classe '98, non cambierà maglia in questa finestra di mercato, nonostante le voci di un interessamento del Cosenza in Serie B. Il Gladiator, club di Serie D, attraverso una nota ufficiale ha comunicato che il calciatore resterà in forza al club laziale fino a fine stagione. Questo il comunicato:

"Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi che l’atleta Muhamed Varela Djamanca resterà in nerazzurro fino al termine della stagione. L’attaccante portoghese è stato ufficialmente tolto dal mercato ed è felice di poter dare il suo contributo per la risalita del club. La sua conferma è l’ennesimo segnale forte che questa società ha dato a tutto l’ambiente ed è convinta più che mai di poter occupare ben presto una posizione in classifica più consona al blasone e alla tradizione calcistica del Gladiator".