Ufficiale Varela Djamanca saluta la Reggiana. Passa a titolo definitivo all'Arezzo

Lo avevamo anticipato proprio nei giorni scorsi, Muhamed Varela Djamanca avrebbe lasciato la Reggiana a titolo definitivo per passare all'Arezzo: così è stato, l'attaccante è un nuovo calciatore della formazione toscana.

Che lo ha annunciato con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Muhamed Varela Djamanca dalla A.C. Reggiana 1919.

L’esterno offensivo portoghese, classe 1998, arriva a titolo definitivo dal club emiliano dopo una stagione disputata con la maglia della Torres, dove ha collezionato 34 presenze e realizzato 4 reti.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lanusei, Gladiator, Budoni San Teodoro e Reggiana, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2022/23.

Benvenuto Momo!".

Ha fatto poi seguito anche il comunicato della truppa emiliana, che ha voluto salutare il calciatore:

"AC Reggiana comunica di avere ceduto a titolo definitivo alla SS Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Muhamed Varela Djamanca.

Il calciatore – approdato a Reggio Emilia nel luglio 2022 – ha vissuto in granata la stagione della promozione in Serie B e quella della conferma in cadetteria, mettendo insieme nelle due annate oltre 50 presenze tra campionati e coppe, realizzando 4 reti. Varela ha vestito in prestito la maglia della Torres nella stagione 2024/25.

La società lo ringrazia per le grandi emozioni vissute nel percorso insieme. Buona fortuna, Momo".