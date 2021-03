ufficiale Siena, grande colpo per l'attacco: c'è il ritorno di Stefano Guberti

vedi letture

Il Siena non vuole lasciare nulla di intentato per la promozione in Serie C e piazza un grande colpo. Dopo una prima parte di stagione in forza al Latte Dolce Sassari torna infatti in bianconero Stefano Guberti, centrocampista offensivo classe ‘84 che ha vestito la maglia dei toscani dal 2017 al 2020 collezionando 87 presenze con 12 reti e 17 assist all’attivo. “Sono felice di essere qui, il Siena è l’unica squadra a cui non ho potuto dire di no, nonostante mi trovassi davvero bene a Sassari. - ha spiegato Guberti come si legge sul sito del club - Ho risolto tutti i problemi fisici che mi hanno limitato l’anno passato e sono tornato per dare quello che non sono riuscito a dare e che questa piazza si merita”.