Brasile, al via la Seria A: caccia al Palmeiras campione

Questa sera, alle 21 italiane, riparte il campionato brasiliano. Caccia al Palmeiras campione in carica, 20 squadre al via. Flamengo e Cruzeiro fra le candidate più accreditate per la vittoria finale, con i campioni in carica e il Gremio in seconda fascia.

Di seguito il programma della prima giornata:

Oggi

Sao Paulo-Botafogo

Domani

Atlético Mineiro-Avaì

Chapecoense-Internacional

Flamengo-Cruzeiro

Gremio-Santos

Ceara-CSA

Bahia-Corinthians

Atlético Paranaense-Vasco da Gama

Lunedì

Palmeiras-Fortaleza

Fluminense-Goias