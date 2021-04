...con Andrea D’Amico

“Sarà ancora una volta un mercato che rispecchia il momento di sofferenza generale. Ma riscopriremo i nostri talenti”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Andrea D’Amico, agente tra gli altri di Domenico Criscito del Genoa e Nicolò Fagioli della Juventus.

Sarà ancora il mercato delle idee. E dei giovani. Su tutti il suo Fagioli della Juve.

“È uno dei giovani più interessanti. Il calcio italiano con la pandemia e la situazione attuale potrà riscoprire la voglia di puntare sui talenti di casa nostra”.

Lo Spezia dopo il cambio di proprietà ha congelato i rinnovi. Galabinov?

“Vedremo con la nuova proprietà. Magari vorranno essere certi della categoria e poi se ne parlerà. Però potrebbe essere rischioso, chi è a scadenza può accasarsi. Andrej è stato protagonista della promozione, ha avuto un po’ di sfortuna con l’infortunio dopo la partenza brillante, ma è un giocatore importante”.

Criscito?

“Con l’arrivo di Ballardini la situazione del Genoa si è rimessa a posto. Difficile fare previsioni. Ma Criscito ha fatto una scelta di cuore in passato, penso che il suo futuro possa essere ancora rossoblu”.

Come ha visto l’addio di Prandelli?

“È un calcio sempre più intenso, stressante. Veloce. Penso che ci sia ora un ricambio generazionale anche per gli allenatori. È ancora un periodo difficile per tanti. E chi più di altri soffre lo stress”.

Allenatori del futuro. Oltre Italiano brilla Zanetti del Venezia su tutti, lo vedremo in A?

“Ha preparazione, carisma, qualità umane per essere un allenatore di alto livello. Secondo me ci sono ottime probabilità di vederlo in Serie A. Però ha un contratto con il Venezia, saranno discorsi da affrontare più avanti”.

Consigli rinnoverà con il Sassuolo?

“Ci confronteremo a breve con la proprietà per vedere la sua posizione”.

Giovani talenti: su chi puntare?

“Okoli della SPAL. Poi occhio ai gemelli Moretti dell’Inter. E al Milan c’è Desplanches: il suo contratto firmato nei giorni scorsi sarà l’inizio di una nuova luminosa carriera”.