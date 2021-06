...con Carmine Gautieri

“Roma, Mourinho top. Inter, Inzaghi la scelta giusta. Complimenti al Cittadella. Futuro? Vorrei lavorare con i giovani”

“La Roma ha preso un allenatore di alto profilo, uno che ha vinto tanto e ha una mentalità importante. È la scelta giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex giallorosso Carmine Gautieri.

Conte ha lasciato l’Inter. Se l’aspettava?

“No. C’era un progetto vincente. Quando vinci lo Scudetto devi cercare di dare continuità, evidentemente non c’erano i presupposti”.

Simone Inzaghi il profilo giusto?

“Ha fatto un lavoro straordinario. Giusto che abbia cambiato squadra dopo tanti anni e che sia andato in un top club. Conte però ha lasciato un’impronta importante”.

La Lazio sta puntando seriamente Sarri.

“Strano che un allenatore così bravo sia stato fuori. È un tecnico perfetto e lo ha dimostrato facendo giocare un grande calcio a tutte le sue squadre. È l’allenatore giusto per la Lazio”.

La Serie A il prossimo anno avrà una novità. Il Venezia.

“La B riserva sempre sorprese. Non sempre vince chi spende di più. Venezia e Cittadella sono tra quelle che hanno speso meno. Complimenti ad entrambe. Anche al Cittadella che negli ultimi anni ha fatto delle finali con un budget minimo: Marchetti è un direttore sportivo che fa la fortuna di allenatori e società”.

In C sembrava che il Bari dovesse ammazzare il campionato…

“Spendere tanto non è sinonimo di vittoria. La C sta migliorando sotto tanti aspetti. Ho visto Avellino-Palermo, un bel vedere. Sarà una C entusiasmante fino alla fine”.

E lei, mister?

“Aspetto l’occasione giusta per rimettermi in pista. Mi piacerebbe lavorare con i giovani. Spero di rientrare il prima possibile e di poter portare avanti un progetto”.