…con Crescenzo Cecere

“L’Inter con Simone Inzaghi ha preso un grandissimo professionista che ha fatto grandi cose con Lotito. E all’Inter farà ancora meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Crescenzo Cecere.

Alla Juve è tornato Allegri…

“Era un po’ scontato perché la Juve ha bisogno di stabilità. Dopo aver perso Paratici che ha vinto tutto con la Juventus serviva una figura che ristabilisse un minimo la situazione”.

A che sessione di mercato andiamo incontro?

“Manca ancora qualche tassello. Il mercato non è entrato nel vivo, si comincia a parlare. Questa è la fase dei bilanci e si comincia a muovere qualcosa”.

È stato avvistato all’Inter. Agoumé rinnoverà?

“Abbiamo fatto una visita di cortesia all‘Inter parlando anche del futuro. La prossima settimana affronteremo l’argomento rinnovo anche insieme al suo agente”.

È stato anche al Milan…

“Una visita di cortesia per capire i programmi. Abbiamo parlato di alcune situazioni sul calcio francese”.

Adli?

“Lo abbiamo seguito per un po’. Oggi non siamo a conoscenza di una trattativa con il Milan”.

Bruno Alves, quale futuro?

“Continuerà a giocare un altro anno. In settimana prenderemo la decisione più giusta. Piace molto sia in Italia che in Portogallo”.

Nagy?

“Giocherà l’Europeo. Ha disputato una grande stagione al Bristol. Vorrebbe rientrare in Italia, vedremo”.

Puscas?

“Ha disputato un’ottima stagione. Vedremo e valuteremo eventuali richieste. Ma al Reading sta molto bene”.

Donnarumma al PSG. Come la vede?

“Lasciare il Milan per il PSG per qualche milione di differenza non l’avrei fatto…. Comunque è stato bravo Raiola ad ottenere il massimo per il suo cliente. Oggi si guarda anche tanto l’aspetto economico”.