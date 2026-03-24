...con Fabio Lupo

"Campionato riaperto? Sì, ma in realtà era sbagliato pensare che il campionato fosse chiuso. Finché non hai tagliato la linea del traguardo il campionato non è mai concluso. C'è una squadra che deve ancora vincere il campionato". Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Sampdoria, Torino e Palermo.

Quanto crede nella rimonta di Milan o Napoli?

"Escludere a priori che ci possa essere un ribaltamento è sbagliato. Fermo restando che l'Inter rimane la favorita".

Come spiega i continui passi falsi della Juve?

"Probabilmente è colpa della mancanza di identità precedente all'arrivo di Spalletti. Mentre a Como s'è perseguita un'idea di gioco e una filosofia. Se devo scegliere l'insegnamento dico Como: è il modo giusto di come andrebbe fatto calcio".

Serie B chi andrà in A?

"Monza, Venezia e Frosinone hanno dimostrato di meritare con continuità l'attuale posizione di classifica. Quando una di queste sarà fuori dalla promozione diretta si entrerà nella lotteria dei playoff e può accadere di tutto. Il Palermo, con tutti i suoi limiti che ha mostrato, ha una rosa che lo pone tra le squadre favorite".

Oggi lei sarà presente al Palermo Football Meeting che si terrà a La Braciera in Villa, in questa occasione verrà presentato il libro su Rino Foschi.

"È la celebrazione di un direttore che ha rappresentato un modello per tanti di noi che fanno questo lavoro. Spero che attraverso questo libro, in una grande giornata di calcio, vengano evidenziate la sua professionalità ma anche la sua umanità".