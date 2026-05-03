...con Fabio Lupo

"Il Pescara? La matematica ancora non li condanna del tutto. C’è un altro scontro diretto e il Pescara come lo Spezia deve provare a vincere”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Torino, Sampdoria e Palermo e originario proprio di Pescara.

Il rigore calciato da Russo piuttosto che da Insigne ha suscitato polemiche.

“A Pescara ci sono state grandissime polemiche nei confronti di Insigne e qualche altro giocatore. Ci si aspettava che Insigne prendesse la palla e tirasse. La situazione era drammatica e lui è stato fondamentale per la risalita del Pescara".

In Serie A diretta, probabilmente, andrà il Frosinone piuttosto che il Monza.

“Il Frosinone è stata la squadra rivelazione: Ha fatto cose straordinarie. Grandi meriti ad Alvini e Castagnini. Ma aspettiamo la matematica. Il Monza ha perso una grande occasione, perdere facendosi trovare sbilanciato e consentendo ad un calciatore dal Mantova di trovarsi a tu per tu con il portiere. Non doveva".

Monza e Palermo le delusioni del campionato?

“C’è da fare i complimenti, comunque, a Venezia e Frosinone. Tutto sommato il Palermo ha fatto settantadue punti. Però per l’organico era lecito aspettarsi una squadra più protagonista. La consapevolezza di essere forti a volte s'è trasformata in presunzione nonostante l’esperienza di Inzaghi".

Oggi, probabilmente, la giornata di campionato consegnerà lo Scudetto all'Inter. Più i meriti dei nerazzurri o i demeriti delle avversarie?

“Farei un plauso a Chivu e al suo staff, bravi a ridare motivazione ad un gruppo che tanti pensavano fosse alla fine di un ciclo. L’Inter ha fatto un grandissimo campionato. Forse un pizzico di delusione sta nel Napoli che è venuto meno a qualche aspettativa in più. L’obiettivo del Milan era stare nelle prime quattro. Merito all’Inter”.