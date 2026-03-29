...con Marco Giannitti

"Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno". Così a TuttoMercatoWeb.com Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone, Perugia e Ascoli.

La delusione?

"La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica".

Su chi punta per la salvezza?

"Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi".

Il cambio di guida tecnica a Cremona può aiutare?

"La Cremonese credo ambisse ad una salvezza tranquilla. Ha ripreso una vecchia conoscenza come Giampaolo, che è partito bene con una vittoria importante".

Champions: Como o Juventus?

"Il Como ha un rendimento costante e importante. Penso che sia avvantaggiato rispetto alla Juventus".

Serie B: chi andrà in A?

"Tre squadre per i primi due posti, poco dietro il Palermo. Il Frosinone sta dimostrando di essere forte e di avere mentalità, il Venezia ha una qualità superiore. Credo che andranno su direttamente Frosinone e Venezia. E poi Palermo e Monza si giocheranno la Serie A ai playoff".

E la lotta salvezza?

"È una B bellissima. C'è grande bagarre, fare dei pronostici è impensabile. Difficile. Il Pescara sembrava spacciato e invece si è ripreso alla grande. Fino all'ultima giornata sarà indecifrabile capire chi retrocede e chi sopravvive".

E lei direttore, pronto a ripartire?

"Aspetto un progetto dove posso incidere. Vedremo quali opportunità si presenteranno".