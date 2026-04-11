…con Massimo Rastelli
“Frosinone-Palermo? L’ho vista allo Stirpe, il pareggio in termini di classifica e per come si era messa la partita è più utile ai ciociari”. Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Rastelli.
Chi andrà in A?
“Il Venezia è la più accreditata. Poi il Frosinone, sta facendo un campionato straordinario con una squadra molto giovane. Alvini sta facendo un lavoro incredibile. Se guardiamo le rose di Venezia, Palermo e Monza sulla carta non c’è paragone. Il Frosinone è lassù con grande merito, ritmo e intensità”.
Che impatto Malen a Roma…
“Ha cambiato la fisionomia della Roma e ha dato un contributo incredibile da quando è arrivato”.
Intanto alla Juve rinnova Spalletti.
“La conseguenza dell’ottimo lavoro svolto da quando è arrivato alla Juventus. Ci ha messo un po’, non era semplice. Il rinnovo è meritato, sono state gettate le basi per il futuro. Per indossare una maglia come quella della Juve serve personalità”.
Come deve ripartire la Nazionale?
“Ci deve essere un lavoro a trecentosessanta gradi per tirare fuori quanti più italiani bravi tatticamente e caratterialmente. Sono contento per Baldini che ci guiderà per le prossime due partite. Era inspiegabilmente fuori dal giro, dopo le vittoria a Palermo e Pescara è tornato sugli scudi e guidare la Nazionale è un premio più che meritato”
E lei mister?
“Ho ancora grande voglia. Spero di trovare una società che possa permettere di esprimermi”.
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