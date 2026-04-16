Scafatese promossa in C: riflessioni in corso sulla panchina. Rastelli il sogno gialloblù

La promozione in Serie C è stata centrata con larghissimo anticipo, la prima squadra a ottenerla, e adesso la Scafatese programma il futuro, che sarà appunto tra i professionisti dopo la vittoria del Girone G di Serie D.

Come riporta il sito notiziariocalcio.com, il club campano sta valutando le prime mosse da compiere per proseguire l'ambizioso progetto che ha portato al salto di categoria, e a tal proposito non esclusi cambiamenti alla guida tecnica della prima squadra. Qualora prendesse corpo l'ipotesi di addio con il tecnico Giovanni Ferraro - che potrebbe rimanere altrove in Serie D per ricercare i fasti di questa stagione -, ecco che la società sembra pronta a virare su un tecnico esperto, che corrisponde al profilo di Massimo Rastelli, finito nel mirino della facoltosa proprietà gialloblù. Che sta cercando già adesso di capire l'eventuale fattibilità di questa operazione.

Quel che di sicuro c'è, è che il tassello legato al prossimo allenatore sarà il primo fondamentale nodo da sciogliere quanto prima.