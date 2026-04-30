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1 maggio 2005, il primo gol di Leo Messi con il Barcellona. Contro l'Albacete

1 maggio 2005, il primo gol di Leo Messi con il Barcellona. Contro l'AlbaceteTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
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Andrea Losapio

L'1 maggio del 2005, al Camp Nou di Barcellona, accade una meraviglia. Perché il quarantaduesimo minuto del secondo tempo sta per scoccare e il Barcellona conduce uno a zero sull'Albacete, in una Liga che la squadra di Rijkaard sta dominando con sei punti di vantaggio sul Real Madrid. In campo c'è Samuel Eto'o, già a quota ventiquattro reti, capocannoniere mancato alle spalle di Forlán.

Il camerunense ha segnato il vantaggio, ed è lui che Rijkaard decide di togliere per regalargli l'ovazione del Camp Nou. Al suo posto entra un ragazzino di diciassette anni, dieci mesi e sette giorni. Argentino, ma cresciuto alla Masia dall'età di undici anni. Non è la sua prima volta in prima squadra perché ha già assaggiato il campo in Liga contro l'Espanyol a ottobre, persino la Champions contro lo Shakhtar a dicembre.

Al minuto quarantaquattro riceve palla da un Ronaldinho in stato di grazia e beffa il portiere con un pallonetto che accarezza il secondo palo. L'arbitro però annulla per un fuorigioco inesistente.Trenta secondi dopo sguscia sulla sinistra e serve un cross che Iniesta, vent'anni, non riesce a deviare. Un minuto dopo, con tre minuti di recupero, Messi ruba il tempo al difensore, copre palla e la scarica a Ronaldinho. Dinho gliela restituisce, identica a un minuto prima. E Leo, identico a prima, alza il pallone sul portiere con un lob chirurgico. Questa volta l'arbitro convalida. Messi esulta, e Ronaldinho se lo carica sulle spalle come si fa.

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