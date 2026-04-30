1 maggio 2005, il primo gol di Leo Messi con il Barcellona. Contro l'Albacete

L'1 maggio del 2005, al Camp Nou di Barcellona, accade una meraviglia. Perché il quarantaduesimo minuto del secondo tempo sta per scoccare e il Barcellona conduce uno a zero sull'Albacete, in una Liga che la squadra di Rijkaard sta dominando con sei punti di vantaggio sul Real Madrid. In campo c'è Samuel Eto'o, già a quota ventiquattro reti, capocannoniere mancato alle spalle di Forlán.

Il camerunense ha segnato il vantaggio, ed è lui che Rijkaard decide di togliere per regalargli l'ovazione del Camp Nou. Al suo posto entra un ragazzino di diciassette anni, dieci mesi e sette giorni. Argentino, ma cresciuto alla Masia dall'età di undici anni. Non è la sua prima volta in prima squadra perché ha già assaggiato il campo in Liga contro l'Espanyol a ottobre, persino la Champions contro lo Shakhtar a dicembre.

Al minuto quarantaquattro riceve palla da un Ronaldinho in stato di grazia e beffa il portiere con un pallonetto che accarezza il secondo palo. L'arbitro però annulla per un fuorigioco inesistente.Trenta secondi dopo sguscia sulla sinistra e serve un cross che Iniesta, vent'anni, non riesce a deviare. Un minuto dopo, con tre minuti di recupero, Messi ruba il tempo al difensore, copre palla e la scarica a Ronaldinho. Dinho gliela restituisce, identica a un minuto prima. E Leo, identico a prima, alza il pallone sul portiere con un lob chirurgico. Questa volta l'arbitro convalida. Messi esulta, e Ronaldinho se lo carica sulle spalle come si fa.