11 aprile 2018, quasi impresa Juve: Oliver ha un bidone di immondizia al posto del cuore

L'11 aprile 2018 la Juventus torna al Bernabeu con un conto in sospeso. Una settimana prima Cristiano Ronaldo aveva costretto lo Stadium ad applaudirlo con una rovesciata meravigliosa e uno 0-3. Così l'impresa è quasi impossibile da compiere, visto che Dybala era stato espulso. Invece Douglas Costa firma la sua migliore partita con la Juve, Mandzukic ne segna due. Poi Matuidi cala il tris, ribaltando la situazione e livellandola. La squadra si abbassa e gestisce, Benatia al novantaduesimo spinge Lucas Vazquez e l'arbitro Oliver fischia il rigore.

Le frasi che consegneranno la serata alla storia pallonara sono di Gianluigi Buffon, espulso subito dopo la concessione. "All'andata non ci venne dato un rigore, stasera l'arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l'uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia".

E ancora. "Il Real Madrid ha meritato, ma l'arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo .È riuscito a dare un rosso al sottoscritto, io non ho mai preso un rosso per proteste in vita mia, non sapendo forse anche che era la mia ultima partita. Magari pensava che avessi 25 anni, non ne ho idea".