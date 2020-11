12 novembre 2003, Antonio Cassano esordisce in Nazionale. E va subito in gol

Il 12 novembre 2003 l'Italia gioca a Varsavia un'amichevole contro la Polonia. È in realtà un giorno di lutto nazionale a seguito degli attentati di Nassiriya, in Iraq, in cui hanno perso la vita 28 persone, 19 delle quali membri dell'Esercito italiano. Negli azzurri spicca l'esordio di Antonio Cassano a 21 anni. L'attaccante, in quel periodo alla Roma, bagna la sua prima partita andando in rete dopo 19 minuti di gioco. Unica nota lieta in una serata terminata con la sconfitta degli azzurri, allenati da Giovanni Trapattoni, per 3-1. Cassano si guadagnerà la convocazione per gli Europei l'anno seguente e la sua avventura con la Nazionale lo vedrà in campo in 39 occasioni, con 10 reti segnate.