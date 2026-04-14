14 aprile 1991, la Juventus perde il derby contro il Torino. Decisivo Daniele Fortunato

Il 14 aprile del 1991, al Delle Alpi di Torino, va di scena il derby. Cinquantunomila spettatori sugli spalti e sette anni di digiuno da derby sulle spalle. Il Torino arriva alla sfida con la fame di chi sa che aspettare ancora sarebbe stato insopportabile. La partita si mette subito bene per i granata: Policano sblocca il risultato nel primo tempo. Ma nella ripresa è Paolo Di Canio a riportare tutto in parità con un destro dal limite di rara bellezza, che si infila sotto l'incrocio lasciando Tacconi immobile. La Juventus si fa viva anche su un palo, il Torino risponde con un altro legno.

Poi, al ventottesimo della ripresa il cross di Martín Vázquez, trova la deviazione di Daniele Fortunato - bianconero, in quel momento - e la palla che beffa il proprio portiere finendo in rete. Il destino, però, ha un senso dell'ironia sottile e preciso. Appena due anni dopo, Fortunato avrebbe indossato la maglia granata, diventando uno dei protagonisti della cavalcata che portò il Torino a sollevare la Coppa Italia.

Juventus - Torino 1-2

Marcatori: 28’ Policano, 50’ Di Canio, 73’ aut. D. Fortunato

Juventus

Tacconi, Napoli, D. Fortunato, Corini, Julio Cesar, Luppi, Hassler (66’ Alessio), Marocchi, Casiraghi, R. Baggio, Schillaci (46’ Di Canio).

All. Luigi Maifredi

Torino

Marchegiani, Bruno, Policano, Annoni, S. Benedetti, Cravero, Lentini, Fusi, Bresciani (74’ D. Baggio), Martin Vazquez (86’ Romano), Skoro.

All. Emiliano Mondonico