22 marzo 2000, la Lazio espugna Stamford Bridge. Con gol di Simone Inzaghi e Mihajlovic

Il 22 marzo del 2000, allo Stamford Bridge di Londra, il Chelsea ospita la Lazio. È la sesta giornata del secondo girone di qualificazione, quello che dà accesso ai quarti di finale. Circa 35 mila spettatori sugli spalti, da una parte Gianluca Vialli e dall'altra Sven Goran Eriksson. In campo, per i biancocelesti, ci sono Nedved e Simone Inzaghi, dall'altra parte Zola e Tore Andre Flo.

La Lazio prova a sbloccare la partita, il Chelsea ci riesce. Poyet calcia da lontano, Mihajlovic lo devia e mette fuori causa Marchegiani, per l'uno a zero a un minuto dalla fine del primo tempo. Eriksson corre ai ripari e inserisce Boksic al posto di Stankovic, aumentando il parco offensivo. Nedved crossa al centro e Simone Inzaghi brucia Desailly per l'uno a uno. Poi è Mihajlovic a farsi perdonare con una punizione che si infila in porta per il due a uno. Fernando Couto nel finale si fa espellere, Salas - appena entrato - si arrabbia con Eriksson per la sostituzione, Negro salva sulla riga un tiro di Petrescu.

Chelsea-Lazio 1-2

Marcatori: 44' Poyet (C), 54' S. Inzaghi (L), 66' Mihajlovic (L)

CHELSEA

De Goey; Ferrer, Desailly, Leboeuf (62' Hogh), Babayaro (74' Harley); Petrescu, Di Matteo (74' Morris), Deschamps, Poyet; Flo, Zola.

Allenatore: Gianluca Vialli

LAZIO

Marchegiani; Negro, Fernando Couto, Mihajlovic, Pancaro; Simeone, Almeyda, Veron, Nedved; Stankovic (46' Boksic), S. Inzaghi (68' Salas, 87' Gottardi).

Allenatore: Sven-Göran Eriksson