5 settembre 1962, la Fiorentina cade in finale di Coppa delle Coppe contro l'Atlético

Il 5 settembre 1962 l'Atletico Madrid vince la Coppa delle Coppe battendo 3-0 in finale la Fiorentina. Si giocò a Stoccarda e quella fu la ripetizione della finale di maggio che aveva visto le due squadre pareggiare 1-1: fu deciso che il match si sarebbe rigiocato a settembre, poiché i mondiali in Cile erano ormai alle porte. La Fiorentina poteva disporre di giocatori del calibro di Albertosi, Robotti, Castelletti e Hamrin e l'anno precedente aveva conquistato proprio la Coppa delle Coppe. Gli spagnoli però si dimostrarono più forti e in una migliore condizione. Per la cronaca, in un'ora di gioco per i Colchoneros andarono a segno Miguel Jones, Mendonca e Joaquin Peirò. E l'Atletico vinse così il suo primo titolo europeo.