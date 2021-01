110 anni di Nazionale, Spadafora celebra la maglia azzurra: "Ha fatto la storia"

Omaggio del ministro per i 110 anni: "Gioie indimenticabili"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Oggi celebriamo i 110 anni della nostra maglia azzurra. Una maglia che ha fatto la storia". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, omaggia la maglia azzurra che compie 110 anni. "Da quel 6 gennaio del 1911 in cui la nazionale di calcio scese in campo a Milano contro l'Ungheria - scrive Spadafora in un messaggio sui social -, la maglia azzurra è icona del nostro pallone, in tutto il mondo i nostri giocatori sono chiamati 'gli azzurri'. L'azzurro ci ha regalato gioie indimenticabili: le finali mondiali vinte, le strade e piazze piene d'azzurro e di tricolori al vento. Immagini che sono certo torneremo a vivere presto, insieme". (ANSA).