21 anni fa la semifinale Olanda-Italia: la UEFA posta il video dei rigori parati di Francesco Toldo

vedi letture

29 giugno 2000-29 giugno 2021. Esattamente 21 anni fa andava in scena una delle partite più emozionanti disputate dall'Italia che resterà nella memoria di chi ha vissuto quelle scene. Ad Amsterdam la nazionale di Dino Zoff stacca il pass per la finale dell'Europeo superando i padroni di casa dell'Olanda dopo i calci di rigore. Protagonista assoluto Francesco Toldo che dopo aver neutralizzato nei tempi regolamentare un penalty a Frank De Boer, il secondo di Kluivert si è stampato il palo, ha neutralizzato ancora un rigore all'attuale ct degli Orange e a Bosvelt mentre Stam ha calciato in curva. La UEFA, nel giorno dell'anniversario di quella partita, ha pubblicato su Twitter le gesta dell'ex portiere di Fiorentina e Inter.